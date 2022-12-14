Госдума приняла закон о пожизненном лишении свободы за диверсии

Госдума приняла в первом чтении закон о пожизненном лишении свободы за диверсии

Госдума России приняла в первом чтении законопроект о пожизненном лишении свободы за диверсии. Об этом в среду, 14 декабря, сообщает ТАСС.

По словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, депутаты всех фракций сочли, что принятие законопроекта — «принципиально важный шаг, необходимый для защиты страны в условиях проведения специальной военной операции». Уголовная ответственность последует за содействие, вовлечение, призывы и склонение к совершению диверсионных актов и за их финансирование.

За обучение диверсионной деятельности и создание диверсионных групп и сообществ также предусмотрена уголовная ответственность.

За склонность, вербовку или иное вовлечение в диверсионную деятельность в том числе в финансирование преступления, последует наказание в виде срока от восьми до 15 лет, если же преступление совершено с использование служебного положения срок составит от 10 до 20 лет. За это же может грозить пожизненное лишение свободы.

Человек, совершивший одно из вышеуказанных преступлений, может быть освобожден от уголовной ответственности, только если он своевременно сообщит в правоохранительные органы или иным образом поспособствует предотвращению либо пресечению преступления.

Законопроект был внесен в Госдуму России 8 декабря.