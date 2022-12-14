Зеленский высказался об экологических последствиях конфликта на Украине

WP: Зеленский призвал Новую Зеландию сосредоточиться на последствиях конфликта для природы

Президент Украины Владимир Зеленский высказался об экологических последствиях конфликта и призвал Новую Зеландию сосредоточить внимание на разрушении окружающей среды. Его слова приводит Washington Post (WP).

Глава государства, выступая перед новозеландскими законодателями, указал, что восстановить национальную экономику и инфраструктуру можно, хотя на это могут уйти многие годы.

«Но вы не можете восстановить разрушенную природу, как вы не можете восстановить разрушенные жизни», — подчеркнул Зеленский.

Он представил мирный план из десяти пунктов, в который включены вопросы по защите окружающей среды, и попросил разные страны взять на себя инициативу по каждому из них.

Среди экологических последствий конфликта Зеленский назвал отравление грунтовых вод, опустошение лесов, затопление шахт и загрязнение территории Украины неразорвавшимися боеприпасами.

Ранее президент поучаствовал в международной конференции по поддержке Украины во Франции, которая состоялась 13 декабря. В ходе своего выступления он попросил выделить помощь на восстановление страны в размере более 12 миллиардов евро.

