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16:55, 15 декабря 2022Мир

Сторонники Ассанжа потребовали посадить их в тюрьму

Сторонники Ассанжа призвали Минюст США посадить их в тюрьму вместе с основателем Wikileaks

Фото: Li Ying / Globallookpress.com

Союзники Джулиана Ассанжа военный аналитик и разоблачитель Пентагона Дэниел Эллсберг и сторонник прозрачности правительства Джон Янг призвали Минюст США посадить их в тюрьму вместе с основателем Wikileaks. Об этом сообщает Newsweek.

По их словам, они так же, как и Ассанж, нарушили закон, опубликовав множество секретных документов американского правительства. Эллсберг и Янг вместе с другими сторонниками основателя WikiLeaks обеспокоены, что судебное преследование Ассанжа может открыть двери для разбирательств против любой новостной организации, публикующей правительственные секреты.

«На самом деле я опубликовал неотредактированные документы [о действиях США во время войн в Ираке и Афганистане] раньше, чем Wikileaks. Если они хотят наказать кого-то, они должны прийти ко мне», — сказал Янг, 86-летний архитектор из Нью-Йорка, который с 1996 года курирует веб-сайт Cryptome.org, размещающий секретные документы и другие наборы разведданных, попавших в открытый доступ.

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Янг отметил, что Ассанж был избран фигурой для преследования только из-за его более высокого публичного статуса. «Они нападают на символ, чтобы подать сигнал другим. Это выборочное судебное преследование в качестве предупреждения», — подчеркнул он.

Куратор Cryptome.org даже отослал письмо с просьбой добавить его к обвинительному акту. Оно теперь является частью официального дела.

В свою очередь Эллсберг, который в 1971 году передал журналистам секретные материалы Пентагона о войне во Вьетнаме, также заявил, что ждет обвинений от Минюста для оспаривания Закона о шпионаже в суде. «По сути, это Закон о государственной тайне в британском стиле — широкий запрет на передачу или владение конфиденциальными правительственными документами — что "полностью неконституционно и является явным нарушением Первой поправки [американской Конституции]"», — сказал он.

Дело против Джулиана Ассанжа возбудили после того, как на сайте WikiLeaks опубликовали документы о действиях США во время войн в Ираке и Афганистане. В 2010 году в Швеции в отношении Ассанжа также выдвинули обвинения в изнасиловании. С 2012 года Ассанж, опасаясь экстрадиции, укрывался в посольстве Эквадора в Великобритании. В 2019-м его лишили политического убежища, с тех пор он содержится в тюрьме Белмарш в Лондоне.

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Анжелика Бережная
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