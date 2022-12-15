Байден пригласил Африку в G20

Президент США Байден пригласил Африканский союз присоединиться к G20

Президент США Джо Байден пригласил Африканский союз присоединиться к странам «Большой двадцатки» (G20) в качестве постоянного члена. Цитату приводит Reuters.

«Африка относится ко всем обсуждениям глобальных проблем, к каждому учреждению, где проходят соответствующие дискуссии», — подчеркнул он.

Африканский союз — международная организация, объединяющая 55 государств континента (членство приостановлено у Судана, Мали, Гвинеи и Буркина-Фасо). Секретариат и комиссия союза расположены в Аддис-Абебе, столице Эфиопии.

На этой неделе в Вашингтоне прошел саммит с участием Байдена и ряда лидеров африканских стран. Как отмечала газета The New York Times, американское влияние в Африке значительно уменьшилось при предшественнике Байдена, экс-президенте США Дональде Трампе, и сейчас Вашингтон намерен наверстать упущенное.