Во Франции резко ответили Макрону на слова об Украине

Читатели Le Figaro резко ответили Макрону на слова о помощи Украине зимой

Читатели газеты Le Figaro резко ответили на слова президента Франции Эммануэля Макрона, который подчеркнул готовность мирового сообщества помочь Киеву в зимний период и заявил о «трусливых» действиях России на Украине. Соответствующие комментарии пользователи оставили под материалом на сайте издания.

«Макрон всегда делает одно и то же: жертвует национальными интересами во имя Европы, Украины и так далее. По чьему приказу? Французы избрали могильщика для своей страны», — написал юзер с ником JCC17. «Это не наш конфликт, мои налоги не должны идти на его финансирование. Макрон, позаботься лучше о французах, которые умирают от холода и голода!» — возмутился пользователь GHC.

Читатель Fauteavoltaire при этом счел, что французский лидер принимает решения без одобрения на то населения. Пользователь Dedale же призвал президента выделять средства на поддержку Украине «из своего кармана». «Пришло время уволить Макрона», — заявил vicente2016.

Согласно материалу Le Figaro, Макрон во вторник, 13 декабря, собрал в Париже ряд стран на конференции, посвященной поддержке Украины. Отмечалось, что на помощь Киеву решили выделить более одного миллиарда долларов. Президент Франции при этом высказался о готовности международного сообщества помочь украинцам «выстоять этой зимой». Он также обвинил Москву в «трусливых действиях» на Украине.

Ранее сообщалось, что французский политик Флориан Филиппо назвал Макрона безумцем из-за помощи Украине. Он указал, что Париж поддерживает Киев, пока французы остаются без работы, а школы и больницы работают без отопления.