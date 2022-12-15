На Канарах задержали главного подозреваемого по «делу Магнитского»

Европол заявил о задержании главного подозреваемого по «делу Магнитского» на Канарах

Власти Испании при поддержке Европола и Евроюста задержали главного подозреваемого по «делу Магнитского». Его нашли на Канарских островах. Об этом сообщается на сайте Европола.

Европейские ведомства выследили деятельность преступной группировки, которая отмывала в Европе похищенные российские бюджетные средства на общую сумму 219 миллионов евро. Была установлена группа лиц, причастная к мошенничеству — все оказались гражданами России, практически не связанными с Испанией. Помимо этого, в схеме использовались подставные компании, не ведущие реальной экономической деятельности.

Согласно отчету, часть денег была перенаправлена в Испанию для покупки недвижимости. Испанские власти конфисковали 75 объектов недвижимости на общую сумму 25 миллионов евро. Недвижимость приобреталась в том числе с помощью испанских агентств, «имеющих тесные связи с русской общиной, которые покупали недвижимость от имени предполагаемых клиентов», говорится в материале Европола.

Аудитор Hermitage Capital Сергей Магнитский заявил в 2007 году о раскрытии схемы хищения из российского бюджета более 5 миллиардов рублей через незаконное возмещение налога на прибыль. Его арестовали в 2008 году, а в 2009-м он умер в московском СИЗО «Матросская Тишина». По мнению защиты, его смерть связана с отказом тюремщиков предоставить ему медицинскую помощь, а в Генпрокуратуре отметили, что считают весьма вероятным тот факт, что Магнитский был убит по приказу Уильяма Браудера, основателя фонда Hermitage Capital.

