Россия продлит запрет на въезд грузовиков из Европы

РБК: Россия продлит запрет на въезд грузовиков из ЕС до 30 июня

Россия планирует продлить запрет на въезд грузовиков из Европейского союза (ЕС) до 30 июня следующего года, пишет РБК со ссылкой на собеседника, знакомого с итогами совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова, и подтверждение источника в Минтрансе.

Изначально запрет был установлен в конце сентября, сроком до конца года, — в качестве ответа на решение Брюсселя с 8 апреля не пускать на свою территорию грузовики, зарегистрированные в России. В правительстве уже поддерживали продление, но точных сроков не называли.

Заместитель гендиректора Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) Евгений Антипов объяснил, что в результате российские компании получили возможность участвовать в поставках европейского импорта и местного экспорта в Европу хотя бы на части маршрута внутри страны. Был введен механизм перецепки или перегрузки товаров на границе, на стоимости доставки и сохранности грузов это не сказалось, утверждает Антипов.

Также стало известно, что Минтранс хочет запретить свободный проезд европейских транспортных средств, ввозящих в Россию бумагу и картон: сейчас для этой продукции сделаны исключения.