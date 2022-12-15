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11:41, 15 декабря 2022Экономика

Россия продлит запрет на въезд грузовиков из Европы

РБК: Россия продлит запрет на въезд грузовиков из ЕС до 30 июня

Фото: Shutterstock

Россия планирует продлить запрет на въезд грузовиков из Европейского союза (ЕС) до 30 июня следующего года, пишет РБК со ссылкой на собеседника, знакомого с итогами совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова, и подтверждение источника в Минтрансе.

Изначально запрет был установлен в конце сентября, сроком до конца года, — в качестве ответа на решение Брюсселя с 8 апреля не пускать на свою территорию грузовики, зарегистрированные в России. В правительстве уже поддерживали продление, но точных сроков не называли.

Заместитель гендиректора Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) Евгений Антипов объяснил, что в результате российские компании получили возможность участвовать в поставках европейского импорта и местного экспорта в Европу хотя бы на части маршрута внутри страны. Был введен механизм перецепки или перегрузки товаров на границе, на стоимости доставки и сохранности грузов это не сказалось, утверждает Антипов.

Также стало известно, что Минтранс хочет запретить свободный проезд европейских транспортных средств, ввозящих в Россию бумагу и картон: сейчас для этой продукции сделаны исключения.

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Платон Щукин
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