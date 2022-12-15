В России оценили продление льготной ипотеки с увеличенной ставкой

«РИА Новости»: продление льготной ипотеки со ставкой 8% поддержит рынок новостроек

Продление льготной ипотеки на новостройки поддержит рынок жилья в России, несмотря на увеличенную до восьми процентов годовых ставку. Такую оценку решения правительства о судьбе программы дали опрошенные «РИА Новости» застройщики.

Президент ГК «Основа» Александр Ручьев назвал сохранение льготной ипотеки одной из важнейших для рынка недвижимости новостей 2022 года. «Для стимулирования продаж, а значит, и увеличения объемов нового строительства максимально низкие ипотечные ставки являются одним из основных условий», — пояснил он.

Руководитель департамента маркетинговых исследований «Главстрой Регионы» Виктория Ковалевская добавила, что в сложившейся ситуации девелоперы будут прибегать к доступным инструментам стимулирования спроса. Речь идет об акциях, индивидуальных рассрочках и условиях. Таким образом удастся добиться увеличения числа сделок.

О продлении льготной ипотеки на новостройки стало известно 15 декабря. По словам президента Владимира Путина, в стране приступят к сворачиванию программы, но будут делать это плавно. Ипотекой можно будет воспользоваться до 1 июля 2024 года.