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07:56, 15 декабря 2022Экономика

В российских магазинах закончились запасы чипсов Pringles

РБК: в торговых сетях «Магнит», «Лента» и «Верный» закончились запасы чипсов Pringles

Фото: Alex Tai / Keystone Press Agency / Global Look Press

В российских магазинах стали исчезать с полок чипсы американского бренда Pringles — запасы иссякли спустя девять месяцев с момента прекращения поставок производителем Kellogg. РБК выяснил, что популярные снеки уже закончилась у второго по обороту продуктового ретейлера «Магнит», а сети «Лента» и «Верный» распродают остатки продукции.

Американский производитель снеков и сухих завтраков Kellogg не выпускала Pringles в России — на предприятиях в РФ производятся готовые завтраки под местными брендами «Любятово», Unicorn, Dinosaurs, Extra, «ШокоZAVR». Знаменитые чипсы международного бренда выпускают пять заводов в разных странах — США, Бельгии, Малайзии, Польше и Китае.

В разговоре с журналистами представитель российского подразделения Kellogg (ООО «Келлогг Рус») подтвердил, что правообладатель Kellogg Europe Trading Limited прекратил поставки Pringles в Россию весной 2022 года. Склады официального импортера к настоящему моменту полностью опустели.

При этом Pringles входят в пятерку самых узнаваемых марок чипсов в стране — их знают 75,4 процента потребителей, показало исследование «РосИндекс» компании Ipsos. Регулярно покупали Pringles 15,3 процента потребителей.

Ранее стало известно, что в России стартовали первые поставки алкоголя ушедших с отечественного рынка иностранных брендов по параллельному импорту. К ним относятся, в частности, Jack Daniel's, Aberfeldy и Grant's. Стоимость большинства напиток осталась прежней, а дефицита продукции не ожидается.

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Софья Ермакова
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