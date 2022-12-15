Посольство заподозрило США в провокации из-за возможной передачи Patriot Киеву

Посольство РФ заподозрило США в провокации из-за возможной передачи ЗРК Patriot Киеву

Посольство России в Вашингтоне заподозрило США в желании устроить провокацию из-за возможной передачи зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Украине. Комментарий дипломатической миссии опубликован в Telegram-канале.

По словам дипломатов, в США развернута информационная кампания о якобы готовящейся отправке систем противовоздушной обороны. «Если эти сведения подтвердятся, то мы станем свидетелями очередного провокационного шага администрации, который может привести к непредсказуемым последствиям», — подчеркнули они.

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При этом Вашингтон все глубже втягивается в конфликт и без передачи Patriot. «Поток вооружений растет, расширяется подготовка украинских военнослужащих, ВСУ снабжаются разведданными. Все чаще обсуждается отправка в зону боевых действий американских военных специалистов», — отметили в посольстве, добавив, что некоторые американские граждане участвуют в конфликте в качестве наемников.

Дипломаты заявили, что такая политика со стороны США наносит колоссальный урон российско-американским отношениям, а также создает дополнительные риски для глобальной безопасности. По их мнению, именно Вашингтон несет ответственность за затягивание и эскалацию украинского конфликта.

США не подтвердили информацию о передаче ЗРК Киеву

О том, что власти США могут объявить о передаче Киеву систем Patriot уже на этой неделе, сообщил телеканал CNN. Отмечалось, что это решение должен утвердить министр обороны страны Ллойд Остин, после чего документ должен подписать американский президент Джо Байден.

Позже газета The Washington Post сообщила, что Байден одобрит поставки только после детального доклада Пентагона. Президенту США должны ответить на все вопросы о подготовке и обслуживании систем, а также доложить о правовом основании для поставок ЗРК Киеву и о последствиях такого решения для боевой готовности американской армии.

Однако координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что не может подтвердить информацию о передаче ЗРК Киеву. В то же время он отметил, что США работают над следующим пакетом военной помощи Украине. По его словам, в последнее время уделяется внимание средствам противовоздушной обороны (ПВО), так как Киев в них особо нуждается.

Бывший генерал армии США Марк Хертлинг исключил то, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начнут использование Patriot в ближайшем будущем. Он пояснил, что для освоения использования комплексов украинским военным понадобятся месяцы.

Россия предупредила о последствиях передачи Patriot

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что в случае, если Вашингтон решит поставлять Patriot Киеву, системы станут законной целью России. При этом он отметил, что не стал бы комментировать данную информацию, так как ее источником являются СМИ. «В наше время сообщения СМИ — вещь ненадежная, поэтому дождемся какой-то официальной информации», — сказал представитель Кремля.

По мнению первого заместителя главы международного комитета Совфеда Владимира Джабарова, поставки США вооружения Киеву, в том числе и систем Patriot, провоцируют прямой конфликт России и НАТО. Он подчеркнул, что Вашингтон ставит мир на грань третьей мировой войны, но Москву этим напугать не получится.

В ноябре заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев также заявил, что персонал НАТО станет законной целью Вооруженных сил России в случае поставок Patriot на Украину. Он выразил надежду на то, что в организации понимают последствия такого шага.

