Психолог перечислила способы перестать работать за других

Психолог Аверс посоветовала ограничить инициативу, чтобы перестать делать чужую работу

Чтобы перестать делать чужую работу, нужно ограничить собственную инициативу, посоветовала психолог Ксения Аверс. В беседе с «Вечерней Москвой» она перечислила и другие способы перестать работать за других.

По словам Аверс, люди работают больше других и принимают на себя чужие обязанности по двум причинам. «Первая идет из окружения, из вашей компании, от вашего начальства и коллег. А вторая заключается внутри вас. В этом случае решить вопрос может работа над собой», — предупредила специалист.

Прежде всего, рекомендовала она, нужно делать только то, что находится в зоне ответственности человека, а дополнительную работу брать только по желанию. Помимо этого, продолжила Аверс, нужно знать ценность своей работы и научиться видеть ее качество.

Личные ценности она рекомендовала отделять от ценностей компании, а рабочие отношения отделять от дружеских, не спеша выполнять работу даже коллег-друзей. «Защищайте личные границы. "Отрастить зубы" бывает непросто, но это очень помогает уйти от лишней работы. Не хочешь взвалить все на свои плечи? Просто скажи "нет"», — дала совет психолог.

Наконец, инициативу стоит проявлять только в рамках собственной ответственности, не предлагая самостоятельно новых идей для других отделов и сотрудников, добавила она. «Помните, что избыток работы — это прямой путь к выгоранию, усталости, депрессии. Лучше не доводить себя до такого состояния, чем потом безнадежно лечиться», — заключила эксперт.

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