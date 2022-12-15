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23:39, 15 декабря 2022Забота о себе

Нутрициолог предупредила о вреде сочетания икры и шампанского

Нутрициолог Писарева предупредила о вреде сочетания красной икры и шампанского

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева предупредила о вреде сочетания красной икры и шампанского. Об этом сообщает Life.

«За счет того, что икра достаточно соленая и многие покупают ее консервированную в металлических банках, туда обычно добавляется большое количество консервантов, чтобы увеличить ее срок годности. Поэтому следует выбирать икру, у которой срок годности поменьше, и есть ее сразу», — сказала она. Специалист призвала не употреблять икру на голодный желудок. Она посоветовала есть не более двух-трех чайных ложек этого продукта в день.

По ее словам, шампанское принято считать слабоалкогольным напитком. Однако из-за содержания в напитке углекислого газа алкоголь быстрее всасывается в кровь, и опьянение происходит намного быстрее, отметила она. Писарева предупредила, что особенно вредно пить шампанское на голодный желудок, так как это «плохо влияет на поджелудочную железу и кишечник».

Нутрициолог посоветовала не закусывать шампанское красной икрой, так как этот продукт достаточно калорийный и соленый и у многих людей есть к ней противопоказание.

Ранее руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев назвал единственный способ избежать покупки некачественной или несвежей красной икры. По его словам, чтобы обезопасить себя, нужно внимательно изучать информацию на упаковке. Выбирая жестяные банки, на крышках которых изнутри выбита дата упаковки, нужно обратить внимание, чтобы эта дата совпадала с периодом нереста лососевых — с июня до октября.

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Марина Совина
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