Суд оставил в силе решение о блокировке Tor в России

Суд в Саратове отклонил апелляционную жалобу на решение о блокировке браузера Tor в России

Саратовский областной суд оставил в силе решение о блокировке на территории России анонимного браузера Tor, которое ранее принял Ленинский районный суд города. О том, что апелляционную жалобу владельца Tor Project отклонили, сообщает ТАСС.

«Решение Ленинского районного суда Саратова от 28 июля 2022 года оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — сказала судья.

Ленинский районный суд Саратова удовлетворил требования прокуратуры Саратовского района и запретил в России Tor в конце июля.

Об ограничении доступа к Tor в России стало известно в декабре 2021 года. Роскомнадзор признал факт блокировки. Отмечалось, что поводом стало решение Саратовского районного суда, вынесенное в 2017 году. Позднее владелец Tor обжаловал этот вердикт.

В мае Саратовский областной суд отменил решение об ограничении доступа к Tor и отправил дело на новое рассмотрение. Причиной стало нарушение норм процессуального права. В июле сообщалось, что сайт браузера был разблокирован на территории России.

