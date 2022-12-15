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00:41, 16 декабря 2022Мир

Мужчина убил беременную сестру и сжег ее тело в мусорном баке

Fox News: в Калифорнии мужчина убил беременную сестру и сжег ее тело в мусорном баке

Фото: David Swanson / Reuters

В американском штате Калифорния арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве своей беременной сестры и попытке сжечь тело. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По данным следствия, 41-летний Аарон Джамал Дадли нанес 26-летней Ребекке Логан несколько ударов острым предметом, когда они находились дома, после чего перевез тело в мусорном баке в ближайший переулок, где поджег его. Затем мужчина попытался скрыться, но был задержан — очевидцы сфотографировали Дадли, когда он устроил пожар, что помогло определить личность преступника.

Логан была на 36-й неделе беременности. Дадли предъявлены обвинения в убийстве Логан и ее будущего ребенка. Он заключен в тюрьму округа Фресно. Известно, что в 2021 году он уже был задержан полицией на 72 часа.

Ранее сообщалось, что житель Уфы поссорился с женой и заживо сжег ее на глазах у их дочери.

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Марина Совина
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