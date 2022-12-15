США ввели санкции против ВТБ и связанных с банком компаний

Минфин расширил санкционный список против российских компаний и добавил в него ВТБ

Минфин США расширил санкционный список против российских компаний и добавил в него ВТБ и связанные с банком компании. Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте ведомства. В список попали 17 дочерних структур.

В числе компаний значатся АО «Ситибайк», «ВТБ Девелопмент», ООО «Холдинговая компания Интеррос», «ВТБ Коммерческое финансирование», «ВТБ Инфраструктурные инвестиции», «Мегаком», «Росбанк», «ВТБ-Лизинг» и другие. Санкции подразумевают блокировку долларовых активов и операций.

Кроме того, в черных списках оказались также владелец «Норникеля» Владимир Потанин и первый вице-премьер России Андрей Белоусов. Помимо самого Владимира Потанина ограничения распространяются на его супругу Екатерину, сына Ивана и дочь Анастасию. Кроме того, под санкции попали 29 российских губернаторов.