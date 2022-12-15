Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
18:50, 15 декабря 2022Экономика

США ввели санкции против ВТБ и связанных с банком компаний

Минфин расширил санкционный список против российских компаний и добавил в него ВТБ

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Минфин США расширил санкционный список против российских компаний и добавил в него ВТБ и связанные с банком компании. Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте ведомства. В список попали 17 дочерних структур.

В числе компаний значатся АО «Ситибайк», «ВТБ Девелопмент», ООО «Холдинговая компания Интеррос», «ВТБ Коммерческое финансирование», «ВТБ Инфраструктурные инвестиции», «Мегаком», «Росбанк», «ВТБ-Лизинг» и другие. Санкции подразумевают блокировку долларовых активов и операций.

Кроме того, в черных списках оказались также владелец «Норникеля» Владимир Потанин и первый вице-премьер России Андрей Белоусов. Помимо самого Владимира Потанина ограничения распространяются на его супругу Екатерину, сына Ивана и дочь Анастасию. Кроме того, под санкции попали 29 российских губернаторов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
США ввели санкции против Потанина и Белоусова
В российском регионе запретили продажу алкоголя
Кадыров показал видео «из глаз» стреляющих по солдатам ВСУ снайперов «Ахмата»
Суд продлил арест бывшему замглавы Минтранса Токареву по делу о мошенничестве
Угрожавший ножом пассажиру московского метро грабитель попал на видео
США ввели санкции против губернаторов Белгородской, Брянской и Курской областей
США ввели санкции против ВТБ и связанных с банком компаний
Меган Маркл объяснила желание носить яркие вещи после ухода из королевской семьи
Подруги детства родили дочерей в один день и в одной больнице
Российский биатлонист рассказал о зарплате в 15 тысяч рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.