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08:21, 16 декабря 2022Мир

США обсудят с ЕС ужесточение антироссийских санкций

Замминистра финансов США Адейомо посетит ЕС для обсуждения санкций против России

В министерстве финансов США сообщили о визите замминистра ведомства Уолли Адейомо в Германию и Бельгию для обсуждения возможности ужесточения санкций против России, передает РИА Новости.

В пресс-релизе говорится, что Адейомо встретится с правительственными коллегами из ЕС, чтобы обозначить пути дальнейшего ужесточения санкций и проконсультироваться о применении ценового потолка на российскую нефть.

Визит американского замминистра финансов в Берлин и Брюссель запланирован на 16-19 декабря.

В октябре Адейомо заявил, что западные санкции якобы лишили Россию способности производить и обслуживать оружие, которое имеет критическое значение для проведения специальной военной операции на Украине. «Два крупнейших производителя микроэлектроники в России были вынуждены временно остановить работу из-за нехватки критических иностранных технологий», — отметил он, не уточняя, о каких производителях идет речь.

Марина Совина
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