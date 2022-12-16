Огромный аквариум с миллионом литров воды лопнул в отеле и попал на видео

16-метровый аквариум лопнул в отеле Dom Aquaree в Берлине и затопил улицы города

В отеле Dom Aquaree в Берлине лопнул 16-метровый аквариум из акрилового стекла, наполненный миллионом литров воды. Два человека пострадали в результате происшествия, сообщает Berliner Kurier.

Отмечается, что инцидент произошел около 5:45 утра, вода вместе с обитателями аквариума хлынула на улицу и сломала фасад здания. На видео, снятых очевидцами, попали последствия инцидента — разрушенное фойе отеля и затопленные улицы.

Уточняется, что пострадавших в результате происшествия уже доставили в больницу, а остальных клиентов Dom Aquaree эвакуировали и осмотрели сотрудники спасательной службы. Всего в отеле было около 350 человек.

В настоящий момент в гостинице работают спасатели с собаками. Они сообщают, что внутри есть обломки аквариума и мебели, а вода продолжает вытекать. Причина происшествия выясняется. По данным дорожных служб Берлина, улица Карл-Либкнехт-Штрассе, где находится отель с аквариумом, закрыта, поскольку там много воды.

Аквариум в отеле Dom Aquaree был построен в 2003 году за 12,8 миллиона евро. Ремонт был произведен в 2020 году. По данным СМИ, внутри аквариума находились около 1500 рыб примерно 97 разновидностей. Он был одним из самых больших цилиндрических аквариумов в мире с уникальным дизайном и считался исключительной достопримечательностью для туристов.