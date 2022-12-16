В США раскрыли настоящее руководство страны вместо Байдена

Журналист Гатфилд: команда Байдена руководит страной из-за возраста президента

Американский ведущий Грег Гатфилд заявил, что Соединенными Штатами по-настоящему руководит команда президента Джо Байдена. Такое мнение он озвучил в эфире телеканала Fox News.

По словам журналиста, глава страны попал под влияние молодого окружения из-за состояния здоровья в силу своего возраста.

«Вокруг Байдена молодые и оторванные от реальной жизни люди. Они высокомерны, неопытны и злы», — сказал он. Гатфилд подчеркнул, что помощники президента «хотят изменить Америку не в лучшую сторону».

Байден уже не способен координировать работу правительства США, поэтому эти задачи легли на плечи его команды, которая «на деле всем заправляет» и манипулирует президентом, добавил ведущий.

Ранее сообщалось, что американский лидер, выступая с речью на конференции ООН по климату в Шарм-эш-Шейхе, лишь с пятой попытки смог выговорить слово «энергетическая». До этого Байден случайно поблагодарил американских солдат за эгоизм, который они проявили в войне на Ближнем Востоке.