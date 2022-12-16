Женщина обнаружила логово медведя за своим домом по странным звукам

UPI: женщина услышала странные звуки и обнаружила за своим домом медвежью берлогу

Жительница американского города Эшвилл, штат Северная Каролина, услышала странные звуки, которые доносились с улицы, и обнаружила рядом со своим домом медвежью берлогу. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Кейси Вандергрифт обратилась в организацию Help Asheville Bear, которая занимается защитой медведей, и сообщила, что предполагает, что на ее участке находится животное. Глава организации Джоди Уильямс приехал к дому американки и очень удивился, обнаружив в зарослях за домом медвежью берлогу. В логове оказалась самка барибала.

Женщина согласилась не выгонять медведицу со своей территории, а специалисты будут следить за берлогой, чтобы узнать, родит ли незваная гостья детенышей в январе.

Барибал, или черный медведь, — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины до двух метров и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на людей. В Северной Америке нападения черных медведей заканчиваются гибелью человека не чаще раза в год. В Саскачеване таких случаев не было с 1983 года.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Калифорния всю зиму жаловалась на доносившиеся из-под дома звуки. Весной она обнаружила, что их издавала семья из пяти медведей.

