Цены на курицу в России снизились до минимума с начала года

«Ведомости»: оптовые цены на курицу снизились до минимума с начала года в 132 рублей за кг

Оптовые цены на курицу снизились на 1 процент до 132 рублей за килограмм, что является минимальным значением с начала 2022 года. В последний раз стоимость курицы была на таком уровне в конце февраля. Об этом пишут «Ведомости».

Мониторинг проводился аналитическим агентством AD Libitum, созданным при участии Национального союза птицеводов, Национального союза свиноводов и Института конъюнктуры аграрного рынка.

Основная причина снижение стоимости бройлеров — «отсутствие недостатка мяса при умеренном спросе», подчеркнули авторы мониторинга. В отчете отметили, что оптовые цены на курицу снижаются с середины октября. Аналитики прогнозируют, что тенденция продолжится.

Ранее сообщалось, что стоимость популярного на новогоднем столе у россиян крабового сала за год выросла на 10 процентов. Для определения стоимости салата аналитики учитывали цены входящих в его состав продуктов в необходимой пропорции.