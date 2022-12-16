Звезда сериала «Друзья» продала квартиру соседке

Звезда «Друзей» Кортни Кокс продала квартиру в Лос-Анджелесе за 4,5 миллиона долларов

Звезда культового сериала «Друзья» Кортни Кокс продала свою квартиру в жилом небоскребе Sierra Towers в Лос-Анджелесе. Покупателем выступила одна из соседок знаменитости, сообщает Dirt.

Квартира находится на 25-м этаже небоскреба. Новым владельцем стала светская львица Анжелика Соав. Она заплатила за объект 4,5 миллиона долларов (более 291 миллиона рублей). В квартире площадью 160 квадратных метров две спальни и две ванные комнаты. Кокс владела ей с 2011 года, когда купила за 2,1 миллиона долларов.

На данный момент Соав принадлежит почти половина 25-го этажа небоскреба. За последние несколько лет она потратила на три квартиры в здании 11,8 миллиона долларов. Две из них она приобрела у Кокс, а другую — у актрисы Джоан Коллинз.

В марте 2022 года Кортни Кокс решила избавиться от недвижимости из-за паранормальных явлений. Актриса продала дом в Лос-Анджелесе после того, как столкнулась в нем с призраком. До актрисы в том же особняке жила знаменитая певица Кэрол Кинг.