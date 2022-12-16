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23:15, 16 декабря 2022Мир

Госдеп допустил новые переговоры с Россией по обмену заключенными

Госдеп: канал для обмена заключенными между РФ и США снова может оказаться эффективным

Фото: Артур Габдрахманов / РИА Новости

Согласованный российским и американским президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом канал переговоров для возможного обмена заключенными снова может оказаться эффективным, заявил первый заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател, пишет ТАСС.

Он прокомментировал заявления освобожденной в России американской спортсменки Бриттни Грайнер о готовности содействовать дальнейшим обменам заключенными между Москвой и Вашингтоном. Дипломат допустил новые переговоры с Россией по обмену заключенными.

Представитель Госдепа указал на то, что США и РФ имеют каналы, по которым решают вопросы о заключенных. «И они доказали, что являются эффективными во множестве случаев. И мы уверены, что они вновь окажутся эффективными», — подчеркнул Пател.

8 декабря баскетболистку Грайнер, признанную в России виновной в контрабанде наркотиков, обменяли на россиянина Виктора Бута. Он отбывал в США срок по обвинению в поддержке террора и попытке незаконной торговли оружием.

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Марина Совина
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