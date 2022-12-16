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15:30, 16 декабря 2022Россия

В Госдуму внесли проект об освобождении от мобилизации еще одной категории

В Госдуму внесли проект об освобождении от частичной мобилизации имеющих ученую степень
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Shutterstock

Депутаты Государственной Думы внесли законопроект об освобождении от призыва по частичной мобилизации имеющих ученую степень. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, между законами о воинской обязанности и о мобилизации имеются противоречия относительно положения об освобождении россиян с учеными степенями от призыва по мобилизации. Отмечается, что право на освобождение от призыва на военную службу по мобилизации не будет распространяться на ситуацию проведения полной мобилизации.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что после завершения подготовки в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине были отправлены свыше 600 призванных в рамках частичной мобилизации.

О завершении в стране частичной мобилизации 28 октября президенту России Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, цель частичной мобилизации — набрать 300 тысяч военных — была выполнена. Мероприятия, связанные с призывом, проводились с 21 сентября.

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Сергей Истомин
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