Движение по Крымскому мосту остановят

Минтранс объявил об ограничении движения по Крымскому мосту из-за ремонтных работ

В связи с ремонтно-восстановительными работами движение по Крымскому мосту полностью остановят на пять часов. Об этом предупредила пресс-служба Минтранса.

Как уточняет министерство, режим остановки движения по мосту будет действовать 19 декабря с 13 до 18 часов (по московскому времени). Временное ограничение движения вступит в силу с 12 часов.

«Просим водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Минтранс сообщил, что с 11 декабря по Крымскому мосту перестанут пускать автомобили с грузоподъемностью более 1,5 тонны. Водителям данных транспортных средств посоветовали при пересечении Керченского пролива выбрать для проезда альтернативный маршрут или пользоваться паромной переправой.