МТТ рассказал о возможностях для бизнеса зарабатывать в метавселенных

МТТ, провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, обсудил с бизнесом новые технологии

МТТ организовал встречу более 300 представителей крупных компаний, на которой обсуждались тренды новых технологий, лучшие бизнес-решения по работе с нейросетями, способы заработка в метавселенных.

Среди гостей были топ-менеджеры VK, Dostavista, «Нетологии», Х5 Group, Softline и многих других. Гости и спикеры обсудили тренды и возможности реализации технологий искусственного интеллекта в своем бизнесе. Встреча была оформлена в футуристическом стиле.

Ведущие эксперты из Яндекса, МТТ и Ozon рассказали о своих наработках, видении новых технологий и представили кейсы по работе с нейросетями. Основатель известной дизайн-студии Артемий Лебедев, отметив, что мы живем в век стремительных изменений, которого не было ни у одного предыдущего поколения, продемонстрировал работу нейронной сети, которая на глазах у гостей создала логотип МТТ.

На встрече гости смогли протестировать новейшие технологии и нейросети, не просто «пощупать» их возможности, а лично принять участие в создании уникального продукта.

Каждый гость получил в подарок специальную NFC-визитку, в которую сможет добавить любую информацию.

«Впервые мы собрали на одной площадке спикеров из компаний МТТ, Яндекса, Ozon, международных и отечественных экспертов по нейросетям и виртуальным вселенным, которые рассказали о последних разработках и интеграциях новинок в бизнес-процессы и сервисы, — отметил коммерческий директор МТТ Рамиль Биккужин. — Мы рады, что несмотря на то, что под конец года у всех горят проекты, нам удалось собрать столь представительный пул экспертов».

