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18:34, 16 декабря 2022Экономика

Молдавия погасила долг перед «Газпромом»

Компания «Молдовагаз» погасила задолженность перед российским «Газпромом»

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Компания «Молдовагаз» погасила задолженность перед российским «Газпромом» за поставки газа в ноябре и декабре. Об этом в Telegram сообщил председатель правления молдавской компании Вадим Чебан.

«По состоянию на 16 декабря 2022 года АО "Молдовагаз" рассчиталась за природный газ, поставленный в ноябре и декабре 2022 года, оплатив ПАО "Газпром" 47,64 миллиона долларов», — написал он и уточнил, что погасить долг удалось в том числе за счет компенсации от министерства труда и социальной защиты.

Ранее «Газпром» сообщал, что оставляет за собой право на сокращение или полное прекращение поставок газа в случае нарушения оплаты. В ноябре «Газпром» зафиксировал оседание газа, предназначенного для поставок в Молдавию, на Украине. Он анонсировал сокращение прокачки топлива через ГИС «Суджа» с 28 ноября.

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В середине декабря вице-премьер Молдавии Андрей Спыну говорил, что республика собирается подать в суд на российский «Газпром» за невыполнение контракта по газу и провоцирование энергетического кризиса в стране.

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Платон Щукин
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