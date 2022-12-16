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06:18, 16 декабря 2022Бывший СССР

Молдавия обвинила «Газпром» в неисполнении контрактных обязательств

Президент Молдавии Санду обвинила «Газпром» в неисполнении контрактных обязательств
Майя Санду

Майя Санду. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду обвинила «Газпром» в неисполнении контрактных обязательств по поставке необходимых республике объемов газа. Об этом она заявила в беседе с телеканалом TVR MOLDOVA, пишет ТАСС.

«"Газпром" не исполняет свои обязательства по контракту», — отметила политик, комментируя образовавшийся дефицит топлива.

Молдавия импортирует большую часть газа из России, однако 30 сентября 2021 года срок договоренностей страны с «Газпромом» о поставках истек. В результате республика столкнулась с газовым кризисом, из-за дефицита топлива власти были вынуждены ввести режим чрезвычайного положения. В октябре 2021-го власти страны договорились с «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа. Молдавия пообещала провести аудит задолженности «Молдовагаза» в 2022 году. Россия согласилась продолжить поставки при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.

В ноябре российской стороной было зафиксировано оседание газа, предназначенного для поставок в Молдавию, на Украине. «Газпром» анонсировал сокращение прокачки топлива через ГИС «Суджа» с 28 ноября. В итоге «Молдовагаз» устранил нарушение по оплате «Газпрому» ноябрьских поставок российского газа. В декабре власти республики заявили, что намерены подать в суд на «Газпром» за невыполнение контакта по газу и провоцирование энергетического кризиса в Молдавии.

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Марина Совина
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