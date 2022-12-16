Врач перечислила бесполезные способы лечения ОРВИ

Терапевт Нэя Георгиева предупредила, что ингаляции и растирания жиром вредны при ОРВИ

Ингаляции над кастрюлей с картошкой и растирания жиром вредны при ОРВИ, предупредила терапевт, старший медицинский консультант «Теледоктор24» Нэя Георгиева. В беседе с «Лентой.ру» врач перечислила бесполезные способы лечения.

«Как говорится среди врачей: "Простуда, если ее лечить, проходит через семь дней, а если не лечить — через неделю". Но многие, услышав диагноз ОРВИ, требуют назначения серьезных препаратов или того хуже — начинают заниматься самолечением», — рассказала Георгиева.

Она добавила, что антибиотики — излюбленное лекарство, которое некоторые больные начинают бесконтрольно принимать, увидев на термометре субфебриальную температуру. Некоторые врачи также ошибочно назначают антибиотики при затяжном кашле, даже если нет подтверждений бактериальной инфекции.

Назначение антибиотиков при ОРВИ не только бесполезно, но и опасно. Прием антибиотиков на течение вирусной инфекции никак не повлияет, а вот аллергическую реакцию или резистентность может запросто вызвать Нэя Георгиева терапевт

Собеседница «Ленты.ру» посетовала, что до сих пор сохраняют популярность народные методы лечения. По ее словам, при ОРВИ бесполезно дышать паром над картошкой, парить ноги или растирать грудь барсучьим жиром. В некоторых случаях это может быть даже вредным. Например, попытки дышать раскаленным паром могут привести к ожогу слизистых рта и глаз.

Парить ноги и накладывать горчичники при ОРВИ бесполезно, но эти процедуры могут привести к ожогам кожи. То же самое можно сказать и про растирание различными жирами (козьим, барсучьим). Кроме дискомфорта от жирной пленки на коже и неприятного запаха, это ничего не даст Нэя Георгиева терапевт

БАДы специалист также считает бесполезными. По ее словам, на течение болезни они не влияют, но при этом могут спровоцировать токсический гепатит.

«Не нужно съедать целый лимон или пачку аскорбинки за раз, — советует терапевт. — Ничего, кроме аллергической реакции, вы не получите. Большое количество теплого питья, симптоматическая терапия, соблюдение режима труда и отдыха, хороший сон — это залог правильного и быстрого избавления от ОРВИ».

Ранее терапевт Олеся Савельева рассказала, как уберечься от заражения ОРВИ. Одним из методов защиты она назвала чай со специями.