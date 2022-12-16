Двух российских полицейских осудят за взятки от предпринимателя

В Видном осудят двух полицейских за взятки от открывшего хостелы для мигрантов бизнесмена

Видновский городской суд Московской области рассмотрит дела в отношении начальника Развилковского отдела полиции Управления МВД России по Ленинскому городскому округу и его подчиненного о коррупции. Об этом в пятницу, 16 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель подмосковного управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

По данным ведомства, с декабря 2020 по июль 2022 года начальник полиции получал через посредника взятки от представителя собственника частного домовладения. За это правоохранители должны были закрывать глаза на то, что в двух домах находится нелегальный хостел для мигрантов.

Бизнесмен платил по 10-15 тысяч рублей в месяц за каждый отель, уточняет Telegram-канал «MK: срочные новости».

Отмечается, что посредником выступал подчиненный сотрудника МВД. Выявить преступление удалось после пожара в одном из таких зданий. По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «в» части 5 статьи 290 («Получение взятки») и части 3 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).