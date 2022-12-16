Россиянка дала ложные показания в суде и попала под следствие

На Камчатке лжесвидетельница пыталась спасти насильника дочери от колонии, возбуждено дело

В Камчатском крае возбудили дело в отношении 28-летней местной жительницы за лжесвидетельство на судебном заседании. Об этом в пятницу, 16 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, фигурантка во время допроса по делу в отношении 40-летнего мужчины о домогательствах к девятилетней девочке дала показания о его непричастности к преступлению. Отмечается, что женщина — мать потерпевшей, но она была материально зависима от подсудимого. В итоге педофила признали виновным по статье о насильственных действиях сексуального характера и отправили на 12 лет в колонию.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 307 УК РФ («Заведомо ложные показания свидетеля в суде либо в ходе досудебного производства»).

Ранее стало известно, что на Камчатке осудили на четыре года мужчину за ограбление девятилетнего школьника ради телефона.