Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:54, 16 декабря 2022Силовые структуры

Россиянка дала ложные показания в суде и попала под следствие

На Камчатке лжесвидетельница пыталась спасти насильника дочери от колонии, возбуждено дело

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В Камчатском крае возбудили дело в отношении 28-летней местной жительницы за лжесвидетельство на судебном заседании. Об этом в пятницу, 16 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, фигурантка во время допроса по делу в отношении 40-летнего мужчины о домогательствах к девятилетней девочке дала показания о его непричастности к преступлению. Отмечается, что женщина — мать потерпевшей, но она была материально зависима от подсудимого. В итоге педофила признали виновным по статье о насильственных действиях сексуального характера и отправили на 12 лет в колонию.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 307 УК РФ («Заведомо ложные показания свидетеля в суде либо в ходе досудебного производства»).

Ранее стало известно, что на Камчатке осудили на четыре года мужчину за ограбление девятилетнего школьника ради телефона.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
ЕС предоставит послабления ряду предпринимателей из России
В Киеве и ряде областей Украины сообщили о попаданиях российских ракет
Двух жителей Бердянска задержали за диверсию на железной дороге
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Названы самые популярные у россиян ушедшие из страны бренды одежды
Названо число жертв самого мощного с 2014 года обстрела Донецка
Москвичей предупредили о метели и обильных осадках
Стремящегося Макса осудили на 11 лет колонии за статус в воровском мире России
Аксенов отреагировал на принятие ООН резолюции о нарушении прав человека в Крыму
58-летняя супермодель Эль Макферсон назвала способы сохранить красоту
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.