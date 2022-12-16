В Москве впервые опубликовали рейтинг поликлиник

Вице-мэр Москвы Ракова сообщила о публикации рейтинга городских поликлиник

В Москве впервые опубликовали рейтинг городских поликлиник. Для его составления провели специальное исследование среди жителей столицы. Они должны были оценить, насколько та или иная поликлиника отвечает московским стандартам работы. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, публикация рейтинга стала одним из этапов формирования новой культуры коммуникации между врачом и пациентом. «Мы системно занимаемся пациентоцентричностью и клиентоориентированностью. В этом году врачи наших городских поликлиник разработали свод ценностей или правил, взаимоуважительного отношения врачей и пациентов. Об этих правилах мы уведомили всех жителей Москвы. Теперь они могут сравнить, как относятся к пациентам в поликлиниках, с тем, какие стандарты наши врачи для себя определили», — пояснила она.

Мы не просто даем им возможность сравнить практику с нашими ценностями, но еще с этого года проводим регулярные опросы пациентов, на основании которых формируем рейтинги с оценкой работы наших поликлиник. Впервые мы публикуем такой рейтинг в отношении каждой поликлиники и делаем его доступным для каждого москвича, чтобы жители могли более осознанно принимать решения, к какой поликлинике прикрепиться, где получать медицинскую помощь Анастасия Ракова вице-мэр Москвы

Первое место по результатам рейтинга заняла городская поликлиника № 220 в Пресненском районе столицы. На момент написания заметки пациенты поликлиники написали 1009 отзывов на сервисе «Яндекс.Карты». «Замечательная поликлиника, очень хороший медицинский персонал, чисто и светло, видно что работники поликлиники стараются и трудятся для людей», — говорится в одном из отзывов. «Посещаю эту поликлинику уже несколько лет и не собираюсь отказываться. Вежливый и расторопный персонал, чистые и светлые помещения, прекрасные врачи. Нет смысла искать что-то другое», — написала другая пациентка.

Полный рейтинг московских поликлиник опубликован на сайте столичного Депздрава.

Рейтинг формировался на основе исследования, в котором мог принять участие любой житель Москвы, хоть раз посетивший взрослые городские поликлиники в этом году. Пациенты получили ссылку на анкету из вопросов по электронной почте. В ней предлагалось оценить такие параметры, как профессионализм сотрудников, атмосфера доброжелательности, пациентоориентированность, командная работа специалистов и их умение конструктивно воспринимать обратную связь и поддерживать уважительные взаимоотношения с пациентами. Кроме того, респондентов просили оценить уровень доверия к сотрудникам поликлиники, степень удовлетворенности визитом в учреждение и вероятность, что они порекомендуют его своим близким и знакомым.

В рейтинг вошли все взрослые поликлиники Москвы. Помимо места в рейтинге доступны данные о том, насколько поликлиника следует ценностям и принципам работы городских поликлиник.