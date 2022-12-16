В России предложили объявить новый праздник

Сенатор Рыжков предложил объявить праздничным день образования СССР 30 декабря

Бывший председатель Совета министров СССР, член Совета Федерации Николай Рыжков предложил объявить 30 декабря, день образования Советского Союза, праздничным. Об этом сообщает РИА Новости.

В этом году 30 декабря исполняется 100 лет со дня принятия декларации об образовании СССР.

«Я считаю, надо отметить этот день. Было создано великое советское государство. Дело не в том, чтобы люди погуляли ещe один день. Главное — чтобы они помнили, что такое событие было в истории нашей страны», — заявил сенатор.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал о возможности избежать распада СССР. По его мнению, распада можно было избежать, если бы народ энергичнее защищал свои интересы. Тогда подписания Беловежских соглашений бы не произошло, и страна была бы «впереди планеты всей».