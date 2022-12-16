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05:05, 16 декабря 2022Россия

В России предложили объявить новый праздник

Сенатор Рыжков предложил объявить праздничным день образования СССР 30 декабря
Николай Рыжков

Николай Рыжков. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Бывший председатель Совета министров СССР, член Совета Федерации Николай Рыжков предложил объявить 30 декабря, день образования Советского Союза, праздничным. Об этом сообщает РИА Новости.

В этом году 30 декабря исполняется 100 лет со дня принятия декларации об образовании СССР.

«Я считаю, надо отметить этот день. Было создано великое советское государство. Дело не в том, чтобы люди погуляли ещe один день. Главное — чтобы они помнили, что такое событие было в истории нашей страны», — заявил сенатор.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал о возможности избежать распада СССР. По его мнению, распада можно было избежать, если бы народ энергичнее защищал свои интересы. Тогда подписания Беловежских соглашений бы не произошло, и страна была бы «впереди планеты всей».

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Юлия Мискевич
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