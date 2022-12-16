В российской Арктике пограничники спасли потерявшихся в море рыбаков

Пограничники спасли двух рыбаков, потерявшихся в Баренцевом море близ Териберки

В Баренцевом море восточнее Териберки пограничники спасли двух потерявшихся рыбаков. Об этом сообщил источник «СеверПост» в экстренной службе.

Собеседник издания уточнил, что судно, на котором были рыбаки, потеряло ход в пятницу, 16 декабря. Его в российской Арктике утром обнаружили пограничники. У одного из рыбаков оказались обморожены руки и ноги.

Позднее в МЧС сообщили, что рыбаков нашел экипаж сторожевого корабля «Полярная звезда» в восьми километрах от острова Харлов.

В настоящее время их перевозят в Териберку, чтобы передать медикам.

Ранее моряки судна «Александр Санников» спасли двух жителей Ямала со льдины в Карском море. Местные жители двигались по льду на снегоходе и попали в трещину, снегоход потонул, но ямальцам удалось взобраться на льдину, благодаря чему они спаслись.