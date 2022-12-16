В Турции испытали первую национальную сверхзвуковую ракету

В Турции БПЛА Bayraktar Akinci провел пуск первой национальной сверхзвуковой ракеты

Глава компании Baykar Сельчук Байрактар сообщил на своей странице в Twitter, что в Турции беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar Akinci провел успешный пуск первой национальной сверхзвуковой ракеты класса «воздух-земля».

«Первая турецкая сверхзвуковая ракета TRG-230-IHA, производимая компанией Roketsan, успешно поразила цель с расстояния 100 километров», — заявил он.

Ранее стало известно, что в Чехии планируют наладить производство БПЛА для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский рассказал, что с учетом энергетических проблем на территории Украины развернуть там какое-либо производство вооружения не представляется возможным.