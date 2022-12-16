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15:35, 16 декабря 2022Мир

Британских депутатов уличили в использовании деловых поездок для секс-туризма

Politico: британские депутаты использовали деловые поездки за границу для секс-туризма

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Ряд британских депутатов пользовались деловыми поездками за границу для обращения к секс-работницам. В секс-туризме британских законодателей уличило издание Politico.

По информации издания, бывший депутат от Консервативной партии, член Палаты лордов, имя которого не называется, в ходе поездки в Юго-Восточную Азию спрашивал «дорогу к ближайшему публичному дому». Об этом газете рассказал присутствовавший рядом с ним политик.

Politico пишет, что другой парламентарий-консерватор задержался за рубежом на несколько дней из-за желания посетить публичный дом. «Он проявлял интерес к хорошеньким девушкам. Обычно он оставался после этих визитов и общался с молодыми женщинами», — рассказал собеседник издания. Отмечается, что депутаты также не ограничивали себя в употреблении алкоголя.

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По данным газеты, журналисты поговорили с более чем десятком правительственных чиновников и депутатов в Соединенном Королевстве и других странах. Они подтвердили факты пьянства и «распутного поведения» британских политиков в командировках. При этом источники издания отметили, что считали себя «бессильными вмешаться», так как переживали за свою репутацию.

1 июля сообщалось, что экс-замглавы МИД Великобритании по Европе и Америке, депутат от Консервативной партии Кристофер Пинчер устроил пьяный дебош в элитном лондонском клубе. Также отмечалось, что 52-летний политик в пьяном состоянии приставал к двум мужчинам. Этот случай привел к громкому скандалу в стране и отставке бывшего премьер-министра Бориса Джонсона, которого уличили в покрывательстве Пинчера.

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Виктория Кондратьева
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