Узбекистан собрался запретить пропаганду ЛГБТ

Узбекистан разработал проект Информационного кодекса, который запрещает пропаганду ЛГБТ

В Узбекистане на общественное обсуждение вынесли проект Информационного кодекса страны, документ разработало Агентство информации и массовых коммуникаций республики.

Среди прочего кодекс предусматривает запрет на публичные призывы к массовым беспорядкам, государственному перевороту и пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации.

Согласно проекту документа любым информационным ресурсам запрещается «пропаганда порнографии, насилия и жестокости, ненормальных связей между людьми одного пола, а также поощрение самоубийств».

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Юрий Сентюрин заявил, что переговоры между Россией, Узбекистаном и Казахстаном по газовому союзу продолжаются, а интерпретации СМИ об их ходе доверять не стоит.