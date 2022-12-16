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13:26, 16 декабря 2022Экономика

«Роснефть» открыла сеть ультрабыстрых зарядных станций в Московской области

«Роснефть» открыла сеть ультрабыстрых зарядных станций для электромобилей в Подмосковье

Фото: Роснефть

«Роснефть» открыла сеть ультрабыстрых зарядных станций для электромобилей на собственных заправочных комплексах в Московской области. Об этом говорится в сообщении НК.

На АЗС компании установлены 27 зарядных станций мощностью 150 киловатт, позволяющих зарядить батарею электромобиля на 80 процентов всего за 20 минут. Оборудование поддерживает различные международные стандарты зарядок (CCS, CHAdeMO и Type2) и полностью соответствует международным требованиям.

Проект по развитию зарядной инфраструктуры в Московской области реализован совместно с компанией «Россети» в рамках подписанного соглашения на ПМЭФ 2021.

В настоящее время на автозаправочных комплексах «Роснефть» установлены 52 зарядных станции в Санкт-Петербурге вблизи Лахта-центра, Ленинградской, Московской, Липецкой, Воронежской областях, Краснодарском крае и Республике Бурятия.

Расширение линейки клиентских сервисов является одним из ключевых направлений розничного бизнеса НК «Роснефть». В настоящее время на заправочных комплексах под управлением «Роснефти» можно не только заправить и помыть автомобиль, но и выпить свежесваренный кофе, перекусить, приобрести товары в магазине или воспользоваться другими удобными сервисами.

Развитие зарядной инфраструктуры позволит водителям заряжать электромобили на разветвленной сети АЗС «Роснефть» на территории России. Компания продолжит дальнейшее развитие зарядной инфраструктуры на АЗС в соответствии с прогнозами спроса и развитием рынка электромобилей.

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Татьяна Романова
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