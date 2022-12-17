Стало известно о потерях элитного батальона ВСУ под Артемовском

Военкор Симонов: элитный украинский 214-й батальон OPFOR несет потери под Артемовском

Элитный украинский 214-й батальон OPFOR, который был создан по инициативе американских инструкторов, несет потери под городом Артемовск (украинское название — Бахмут). Об этом военный корреспондент Александр Симонов рассказал в Telegram.

По его словам, батальон был создан в 2017 году. В него, как пишет Симонов, набирали самых подготовленных солдат, а главной задачей подразделения была имитация действий противника во время учений. Стало известно, что за время учебной работы ни одно подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) не смогло его победить.

«Под Бахмутом дела у элитного подразделения обстоят не очень. Оно не только несет потери, но и пополняет наш обменный фонд. Оттуда уже есть несколько пленных, взятых бойцами ЧВК "Вагнер" в районе Клещеевки», — передает военкор.

Ранее сообщалось, что российские военные рассеяли и отбросили бойцов ВСУ на донецком направлении. В Минобороны России сообщили, что украинских военных удалось отбросить в том числе при попытке атаки в районе Артемовска.