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13:10, 16 декабря 2022Россия

Российские войска рассеяли и отбросили бойцов ВСУ на донецком направлении

Минобороны заявило, что ВС России рассеяли и отбросили бойцов ВСУ на донецком направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

За минувшие сутки российские военные рассеяли и отбросили войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что украинские военнослужащие были отброшены при попытке атаковать в районах населенных пунктов Артемовск и Шумы Донецкой народной республики, а также Белгоровка Луганской народной республики. Тогда Украина потеряла 40 человек убитыми и ранеными, а также три боевые бронированные машины и два автомобиля.

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Анастасия Шейкина
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