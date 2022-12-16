Российские войска рассеяли и отбросили бойцов ВСУ на донецком направлении

Минобороны заявило, что ВС России рассеяли и отбросили бойцов ВСУ на донецком направлении

За минувшие сутки российские военные рассеяли и отбросили войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что украинские военнослужащие были отброшены при попытке атаковать в районах населенных пунктов Артемовск и Шумы Донецкой народной республики, а также Белгоровка Луганской народной республики. Тогда Украина потеряла 40 человек убитыми и ранеными, а также три боевые бронированные машины и два автомобиля.