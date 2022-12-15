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15:00, 15 декабря 2022Россия

Минобороны заявило об отражении атак ВСУ на трех направлениях

Минобороны России заявило об отражении украинских атак на трех направлениях
СюжетМинобороны:

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Российские военные пресекли атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на трех направлениях — краснолиманском, донецком и купянском. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Более 40 военнослужащих Украина потеряла при попытке атаковать на краснолиманском направлении в районе населенных пунктов Площанка, Голиково и Кременная в Луганской народной республике (ЛНР). ВСУ пытались наступать четырьмя штурмовыми группами, в результате были уничтожены их боевая бронированная машина и три пикапа.

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На купянском направлении при попытке атаки ВСУ потеряли до 35 бойцов. Украина пыталась атаковать позиции России в районе населенного пункта Софиевка в ЛНР, ее попытки были сорваны упреждающим огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем, а также ударами российской армейской авиации.

Во время наступательных действий российских войск на донецком направлении ВСУ предприняли безуспешные попытки контратаковать — они были отражены, потери Украины составили около 30 человек убитыми и ранеными, бронетранспортер и два автомобиля.

Ранее Минобороны отчиталось, что Россия продолжила наступательные движения на краснолиманском направлении, в ходе которых войска заняли более выгодные рубежи. Было ликвидировано до 60 солдат противника, а также боевая машина пехоты и два бронеавтомобиля.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.

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Анастасия Шейкина
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