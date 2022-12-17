В России оценили рост заболеваемости коронавирусом

Вирусолог Лукашев: рост заболеваемости COVID-19 в РФ будет не таким высоким, как раньше

Вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Александр Лукашев в беседе с ТАСС оценил рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране, отметив, что его подъем окажется не столь резким, как было в прошлые волны.

«Учитывая то, как медленно растет заболеваемость в последние недели, скорее всего, дальнейший подъем будет не таким высоким, не таким резким, как в предыдущие волны», — заявил эксперт.

По его словам, новые штаммы вируса имеют незначительные отличия от предыдущих, в связи с чем выработанные переболевшими COVID-19 антитела продолжат их защищать. Он уточнил, что в настоящее время в стране наблюдается плавный подъем заболеваемости коронавирусом из-за снижения коллективного иммунитета. Лукашев добавил, что на сегодняшний день сложно спрогнозировать длительность и число новых случаев заболевания на пике.

Ранее заслуженный врач России Андрей Осипов рассказал, что человек может одновременно заболеть свиным гриппом и коронавирусной инфекцией. При этом он подчеркнул, что такие случаи являются очень редкими.