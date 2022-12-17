Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:28, 17 декабря 2022Россия

В Крыму оценили шансы ВСУ на прорыв к полуострову

Глава крымского парламента Константинов исключил прорыв ВСУ к полуострову
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

О приближении Вооруженных сил Украины (ВСУ) к границам Крыма не может быть и речи. Так шансы украинской армии на прорыв к полуострову оценил глава крымского парламента Владимир Константинов. Его слова приводит РИА Новости.

«Ситуация на украинском направлении напряженная, но не критическая. Безусловно, ни о какой сдаче Мелитополя, прорыве к границе Крыма или победе украинского преступного режима не может быть и речи», — исключил Константинов.

Соответствующие заявления главкома ВСУ Валерия Залужного он назвал фантазиями, отметив, что публичная дискуссия по поводу военных планов говорит о том, что они несерьезны. «Они и сами не верят в свои несбыточные планы, которые буквально каждый день ими публично озвучиваются», — добавил Константинов.

Материалы по теме:
«Это новый раунд давней борьбы» Почему конфликт России и Украины был неизбежен и что ждет отношения двух стран в будущем?
«Это новый раунд давней борьбы»Почему конфликт России и Украины был неизбежен и что ждет отношения двух стран в будущем?
29 ноября 2022
Украину подозревают в незаконной перепродаже западного оружия. Чем закончится борьба Евросоюза и США с его контрабандой?
Украину подозревают в незаконной перепродаже западного оружия.Чем закончится борьба Евросоюза и США с его контрабандой?
14 декабря 2022

Ранее в интервью The Economist Залужный сообщил, что захват Мелитополя дал бы войскам страны полный огневой контроль сухопутного коридора, а также позволил бы вести огонь по Крымскому перешейку.

17 декабря постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов оценил высказывание властей США о том, что Украина имеет право проводить военные операции в Крыму. По его словам, такие заявления являются объявлением войны, которую американцы «поручают вести чужими кровавыми нацистскими руками».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Крыму оценили шансы ВСУ на прорыв к полуострову
Командир спецназа «Троя» рассказал о «спящих» украинских ДРГ под Сватово
Более 50 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
В российском регионе произошла массовая гибель журавлей
Исмаилов оценил поражение Александра Емельяненко от блогера
Маск заявил о восстановлении Twitter-аккаунтов заблокированных журналистов
В Крыму заявили о новом этапе информационной войны Киева
Стало известно о состоянии главы «Русского дома» в ЦАР после покушения
В России отреагировали на призывы некоторых стран к Зеленскому начать переговоры
Главы российских регионов заявили о вывозе зерна иностранцами по теневой схеме
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.