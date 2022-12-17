В Крыму оценили заявление США о праве Украины на военные операции на полуострове

Постпред Крыма Мурадов назвал позицию США по полуострову объявлением войны

Постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов оценил позицию США по полуострову, в частности, признание прав Украины на проведение военных операций в республике. Об этом сообщает РИА Новости.

Он назвал подобные суждения объявлением войны, «которую США поручают вести чужими кровавыми нацистскими руками».

«Полагаю, что без прямого напоминания Вашингтону о нашей дубине ядерного сдерживания, которая поднимается над тупой головой вашингтонских безумцев, дело не обойдется», — заявил постпред и добавил, что посягательство на Крым для местных жителей равносильно призыву бомбить Вашингтон.

Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что американские власти признают право Киева на военные операции в Крыму, так как считают его украинской территорией.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал слова Кирби «циничными» и «враждебными». Он подчеркнул, что Россия не позволит претендовать на ее территории, поэтому точка зрения США им «сильно аукнется». В частности, Москва намерена пресекать все попытки провокаций в отношении Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по результатам которого полуостров стал российским регионом.