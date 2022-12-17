Украинская ПВО израсходовала ресурсы из-за запущенных ВС России ложных целей

МО РФ: ПВО ВСУ израсходовала значительный ресурс по запущенным ВС РФ ложным целям

Украинские и западные комплексы противовоздушной обороны (ПВО) израсходовали значительный ресурс по специально запущенным российскими войсками ложным целям. Об этом в субботу, 17 декабря, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что Вооруженным силам России в результате ракетного удара 16 декабря удалось вскрыть позиции противника и уничтожить четыре радиолокационные станции зенитных ракетных комплексов С-300 в Днепропетровской и Запорожской областях.

По словам Конашенкова, из-за непрофессиональных действий украинских расчетов ПВО гражданская инфраструктура на земле понесла значительный урон.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что США включат дополнительные средства ПВО в новый пакет военной помощи Киеву. По его словам, Вашингтон будет помогать обороняться Украине до тех пор, пока она подвергается воздушным атакам.

