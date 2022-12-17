Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:02, 17 декабря 2022Россия

В России нашли способ снизить стоимость авиабилетов

Минтранс снизит сборы за обслуживание региональных самолетов

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В России нашли способ снизить стоимость авиабилетов — Минтранс решил снизить ставки сборов для региональных самолетов, что должно положительно сказаться на цене проездных документов. Об этом пишет РБК.

Замглавы ведомства Дмитрий Зверев заявил, что Минтранс уже подготовил приказ о снижении аэронавигационных и аэропортовых сборов за обслуживание лайнеров в российских регионах. Эксперт подчеркнул, что тарифы планируется сократить в два-четыре раза.

Материалы по теме:
«Цены растут каждый день» Куда поехать не успевшим спланировать отпуск россиянам и чего стоит опасаться?
«Цены растут каждый день»Куда поехать не успевшим спланировать отпуск россиянам и чего стоит опасаться?
22 июня 2022
Страны по всему миру снимают ограничения для туристов. Как туда добраться россиянам и сколько это стоит?
Страны по всему миру снимают ограничения для туристов.Как туда добраться россиянам и сколько это стоит?
1 мая 2022

По словам главы Якутии Айсена Николаева, в настоящее время ставки аэропортового обслуживания в регионе запредельно высоки. Иногда они превышают сборы в европейской части страны в десятки раз. Николаев отметил, что на долю аэропортового обслуживания в стоимости билета на рейсы по региону приходится порядка 20 процентов, тогда как на московских рейсах показатель не превышает двух процентов.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что стоимость авиаперевозок выросла по всему миру, но в России это ощущается особенно остро ввиду действующих ограничений. Так, перелеты в Таиланд подорожали более чем в два раза. Также существенно выросли цены на перелеты в Турцию и Египет

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Минобороны показало загрузку МБР с блоком «Авангард» в пусковую установку
Неймар заплатил футболисту сборной Бразилии за просьбу свести тату с его лицом
На Запорожской АЭС начали строить защитный купол
Нутрициолог объяснила важность регулярного употребления тыквы
Российский школьник запутался в гамаке и впал в кому
В России выявили 7531 новый случай коронавируса
Украинский генерал заявил о готовящемся наступлении с территории Белоруссии
Россиянка ударила полицейского дверью машины по голове и попала под следствие
Слова Столтенберга о затяжном конфликте с Украиной объяснили
Кремль показал видео работы Путина в штабе войск СВО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.