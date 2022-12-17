Минтранс снизит сборы за обслуживание региональных самолетов

В России нашли способ снизить стоимость авиабилетов — Минтранс решил снизить ставки сборов для региональных самолетов, что должно положительно сказаться на цене проездных документов. Об этом пишет РБК.

Замглавы ведомства Дмитрий Зверев заявил, что Минтранс уже подготовил приказ о снижении аэронавигационных и аэропортовых сборов за обслуживание лайнеров в российских регионах. Эксперт подчеркнул, что тарифы планируется сократить в два-четыре раза.

По словам главы Якутии Айсена Николаева, в настоящее время ставки аэропортового обслуживания в регионе запредельно высоки. Иногда они превышают сборы в европейской части страны в десятки раз. Николаев отметил, что на долю аэропортового обслуживания в стоимости билета на рейсы по региону приходится порядка 20 процентов, тогда как на московских рейсах показатель не превышает двух процентов.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что стоимость авиаперевозок выросла по всему миру, но в России это ощущается особенно остро ввиду действующих ограничений. Так, перелеты в Таиланд подорожали более чем в два раза. Также существенно выросли цены на перелеты в Турцию и Египет.

