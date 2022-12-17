Миронов высказался о санкциях ЕС против политических партий России

Лидер СРЗП Миронов: Евросоюз отказывается замечать развитую партийную систему в России

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов высказался о санкциях, введенных Евросоюзом (ЕС) в отношении политических партий России. Его слова приводит РИА Новости.

Он указал, что лидеры объединения отказываются замечать существование развитой партийной системы в России, добавив, что европейские политики не проявляют заинтересованность в каком-либо взаимодействии с ней. «Ну так и мы не замечаем никакого Евросоюза, странное бюрократическое образование, висящее на шее европейских народов», — подчеркнул депутат.

Миронов также призвал не реагировать на подобные меры. По его словам, они служат дополнительным напоминанием депутатам Госдумы о правильности их действий.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко от партии «Справедливая Россия» прокомментировала введенные ЕС против нее ограничения. Она отметила, что посредством этих мер организация признала ее участие в обороне России.

Новый, девятый пакет санкций ЕС был опубликован 16 декабря. В него включили экономические ограничения, а также персональные санкции в отношении почти 200 физлиц и организаций.