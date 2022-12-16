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00:55, 17 декабря 2022Россия

Российский депутат прокомментировала попадание под санкции ЕС

Депутат Госдумы Драпеко о санкциях ЕС против нее: ЕС признал мое участие в обороне России
СюжетСанкции против России:
Елена Драпеко

Елена Драпеко. Фото: пресс-служба Госдумы России / РИА Новости

Первый замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко от партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) прокомментировала санкции, которые ввел против нее Евросоюз. Ее слова привел РИА Новости.

Драпеко прокомментировала попадание под санкции ЕС и добавила, что организация признала ее участие в обороне Росси. «...Отношусь к этому очень даже положительно», — подчеркнула она.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов назвал новые санкции ЕС разновидностью гибридной войны. По его мнению, европейская кампания ведется не против конкретного человека, а «против всей страны и всего народа».

16 декабря Евросоюз опубликовал новый, девятый пакет санкций против России. В него включили экономические ограничения, а также персональные меры против почти 200 физлиц и организаций.

В санкционный список вошли чиновники, 40 депутатов Госдумы, 44 члена Совета Федерации, пять российских партий, 20 членов конституционного суда, представители силовых структур и медиаперсоны. Кроме того, ограничения ввели против трех российских банков и ряда телеканалов.

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Марина Совина
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