В Швеции застрелили четырех сбежавших из зоопарка шимпанзе

SVT News: четырех сбежавших из зоопарка в Швеции шимпанзе застрелили

Четырех обезьян, сбежавших из шведского зоопарка, застрелили, включая шимпанзе Сантино, известную по рисованию картин. Об этом сообщает SVT News.

Как уточняется, из вольера зоопарка в Фурувике на востоке Швеции сбежало несколько животных на прошлой неделе. Четырех обезьян были вынуждены застрелить во время поимки, поскольку они представляли опасность для людей. Среди них также оказалась известная шимпанзе Сантино, которая умела рисовать. Одну из ее работ подарили кронпринцессе Виктории. Впоследствии картина была продана за сумму от пяти до десяти тысяч долларов. Кроме того, Сантино умела планировать, а также собирать камни, чтобы потом иметь возможность ими бросаться.

«Когда обезьяны выбрались из вольеров, жизнь людей оказалась в опасности, как в парке, так и за его пределами. Это была критическая ситуация, когда не было других вариантов, кроме как стрелять на поражение», — рассказала директор парка Сандра Уилке.

Как обезьяны могли выбраться из клеток, пока установить не удалось. «То, что произошло, — трагедия. Мы крайне расстроены всей этой ситуацией, и это серьезный провал с нашей стороны», — сообщили представители зоопарка.

Патрик ван Вин, президент Института Джейн Гудолл, заявил, что не может оценить, насколько это было правильное решение, поскольку не имеет всей информации.

Сейчас за частью пойманных и возвращенных животных наблюдают ветеринары и оценивают состояние их здоровья. Кроме того, обезьян поместили в безопасные вольеры, которые исключают риск повторного побега.

