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08:15, 17 декабря 2022Россия

Стало известно о захвате крымской мечети адептами подконтрольной СБУ секты

Муфтият Крыма сообщил о подконтрольной СБУ исламской секте на полуострове

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Крыму до сих пор действует Духовное управление мусульман Украины (ДУМУ) под управлением хабашита Ахмеда Тамима, которое подконтрольно Службе безопасности Украины (СБУ) и финансируется Киевом. Об этом сообщил заместитель главы Духовного управления мусульман полуострова Айдер Исмаилов, пишет РИА Новости.

Как уточнил Исмаилов, ранее стало известно о захвате крымской мечети адептами подконтрольной СБУ исламской секты. Несмотря на решение суда, они дор сих пор не вернули ее. «Мы знаем, что они еще продолжают здесь деятельность, они поменяли свое название, назвали себя Центральным духовным управлением, Таврический муфтият», — сообщил он.

Ранее российские муфтии из разных регионов поддержали проведение операции на Украине. Верховный муфтий Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин заявил, что спецоперация на Украине является вынужденной мерой.

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Марина Совина
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