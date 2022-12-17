Президент США Джо Байден перепутал даты смерти своего отца и дяди

Президент США Джо Байден перепутал дату смерти своего отца во время встречи с ветеранами. Об этом пишет журнал Forbes.

Как уточняется, на встрече главы государства и ветеранов Байден упомянул, что попросил отца вручить своему дяде Фрэнку медаль «Пурпурное сердце» за службу во время Второй мировой войны. Он также добавил, что эти события произошли после его избрания на пост вице-президента в 2008 году.

При этом известно, что отец Байдена погиб в 2002 году, а дядя Фрэнк — в 1999-м, практически за десять лет до рассказываемых событий. Американский президент не заметил ошибки в датах, заметив, что награду его дядя так и не получил. Журналисты не нашли никаких записей о том, что Джозеф Байден вручал медаль своему родственнику — он никогда не говорил об этом в прошлом, об этом не было написано ни одной новостной заметки, а также имя Фрэнка Байдена не фигурирует в списке получателей, хранящихся в Национальном зале почета «Пурпурного сердца».

Ранее Байден заявил, что его старший сын Бо погиб от «огненных ям» во время операций в Ираке и Афганистане, которые военные использовали как способ утилизации отходов с помощью сжигания. Официальная информация гласит, что Бо Байден проходил службу в Ираке в 2008-2009 годах и умер в 2015 году из-за рака мозга.